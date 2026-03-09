Referendum: il Comune attiva il servizio di trasporto al seggio per persone con disabilità

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che, in occasione del prossimo referendum del 22 e 23 marzo, viene organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato a persone con disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.

Il servizio sarà disponibile domenica 22 marzo, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Coloro che sono interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica, sono pregati di contattare, entro il 20 marzo, l’ufficio elettorale, per concordare modalità e orario del servizio, al numero 0566.59012 o all’indirizzo e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it.