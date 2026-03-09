Home FollonicaReferendum: il Comune attiva il servizio di trasporto al seggio per persone con disabilità
Referendum: il Comune attiva il servizio di trasporto al seggio per persone con disabilità

Ecco come richiedere il servizio

di Redazione
Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che, in occasione del prossimo referendum del 22 e 23 marzo, viene organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato a persone con disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.

Il servizio sarà disponibile domenica 22 marzo, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Coloro che sono interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica, sono pregati di contattare, entro il 20 marzo, l’ufficio elettorale, per concordare modalità e orario del servizio, al numero 0566.59012 o all’indirizzo e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: