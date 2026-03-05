Home Cultura & Spettacoli“Scriabin Concert Series”: piano recital di Margherita Rordorf nella Chiesa dei Bigi
“Scriabin Concert Series”: piano recital di Margherita Rordorf nella Chiesa dei Bigi

Il concerto è in programma sabato 7 marzo

Grosseto. “Scriabin Concert Series”, la rassegna dedicata al pianoforte organizzata e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, torna al Polo Le Clarisse di Grosseto.

Sabato 7 marzo. alle 17.30, sarà protagonista Margherita Rordorf, pianista milanese di soli quattordici anni, già attiva in importanti contesti concertistici nazionali e internazionali. Il costo del biglietto è 8 euro, ridotto 6 euro per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e 3 euro per gli allievi dell’Istituto musicale. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il concerto

II programma del recital attraversa alcune tra le pagine più significative del grande repertorio pianistico, mettendo in dialogo epoche e linguaggi differenti. L’apertura è affidata a due Preludi e Fughe dal secondo libro del “Clavicembalo ben temperato” di Johann Sebastian Bach. Il percorso prosegue con la Sonata n.23 in fa minore op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, per approdare al pieno Romanticismo con la “Fantasia” op. 49 in fa minore di Fryderyk Chopin, e con la “Rapsodia ungherese” n. 13 in la minore di Franz Liszt.

Margherita ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni con il maestro Tagliavia e attualmente frequenta l’Accademia del Ridotto di Stradella sotto la guida dei maestri Catia Iglesias e Vincenzo Balzani. Nel 2025 si è esibita come solista con l’orchestra da camera “Antonio Vivaldi” nella sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di Milano, diretta dal maestro Ernesto Colombo. Accanto all’attività solistica, da circa due anni affianca quella cameristica in duo con la sorella Sara, violinista, ampliando ulteriormente il proprio percorso artistico.

