Infiltrazione di organizzazioni criminali in Maremma: se ne parla in un’assemblea pubblica

Roccatederighi (Grosseto). Sabato 7 marzo, alle 16, nella sede della Proloco di Roccatederighi, al centro civico in via Roma 31, si terrà un’assemblea pubblica sul tema infiltrazione di organizzazioni criminali nel territorio della Toscana e nella provincia di Grosseto, con annessa la mostra pittorica dal titolo “Colorando il buio”.

L’assemblea e la mostra è stata organizzata dall’associazione Sentinelle di Nonno Nin,o in collaborazione con la Proloco di Roccatederighi e con il gratuito patrocinio del Comune di Roccastrada.

Il relatore, Maurizio Pascucci, responsabile dei beni confiscati alle organizzazioni criminali della Fondazione Caponnetto, spiegherà anche i contenuti della mostra pittorica, nata a Corleone (Palermo) nel 2010, comune siciliano scelto non a caso per la sua storia legata alla criminalità.

“Colorando il buio” non è soltanto il titolo di una mostra; è un grido di riscatto, una dichiarazione di coraggio collettivo che scuote le coscienze ben oltre le pareti di una galleria.