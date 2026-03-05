Giornata internazionale della donna: un’opera d’arte in paese dedicata all’universo femminile

Castel del Piano (Grosseto). L’8 marzo (domenica) verrà installata, a Castel del Piano, in piazza Madonna una piccola opera di Piero Bonacina, artista che da anni risiede a Montegiovi dove ha creato il giardino “Arte a parte”.

“L’idea – commenta l’artista – è quella di un fiore che sia un omaggio a tutte le donne in generale, e anche alle tante vite di donne strappate per ignoranza.”

L’opera starà in piazza tutto l’8 marzo e i giorni successivi sarà posizionata all’ingresso del Comune per continuare ad essere visibile.

L’artista

Piero Bonacina è un artista e scultore italiano, nato a Galbiate nel 1954, che ha scelto il Monte Amiata come sua residenza elettiva a partire dagli anni Novanta. La sua formazione è quella di un autodidatta, profondamente influenzata da una spiccata sensibilità spirituale maturata durante lunghi viaggi in Oriente e consolidata dalla vicinanza alla comunità buddista di Merigar West.

La sua produzione artistica si concentra principalmente sulla scultura e trova la sua massima espressione in “Arte a Parte”, un giardino-museo situato a Montegiovi, nel comune di Castel del Piano. In questo spazio espositivo all’aperto, che fa parte della rete dei Musei di Maremma, l’artista utilizza una grande varietà di materiali, tra cui ferro, cemento, legno e pietre locali come il travertino di Saturnia e l’arenaria di Manciano.

Lo stile di Bonacina è caratterizzato da un linguaggio allegorico e figurativo che richiama le opere di grandi maestri del Novecento, come Giacometti e Moore. I temi portanti della sua ricerca sono legati alla condizione umana e alla cronaca sociale: le sue sculture esplorano concetti come l’ambizione, la fatica del lavoro, il ciclo della vita e il dramma delle migrazioni. L’obiettivo dell’artista non è puramente estetico, ma mira a stimolare nel visitatore una riflessione profonda sui valori esistenziali e sul rapporto tra l’uomo e la natura.

L’iniziativa è con il patrocinio della Commissione per le pari opportunità dell’Unione dei Comuni Amiata grossetana.