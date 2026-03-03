Home Cinema“Sentimental Value”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
“Sentimental Value”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film è in programma giovedì 5 marzo

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, giovedì 5 marzo, alle 19, al cinema Astra di Follonica, sarà proiettato “Sentimental Value”, per la regia di Joachim Trier. Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning.

Il film

Quando il loro padre, regista geniale, ma inaffidabile, ricompare dopo anni insieme ad una giovane attrice americana, Nora e Agnes sono costrette a confrontarsi con il passato, con le proprie vulnerabilità e con un legame familiare mai davvero risolto.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook

