“L’abbazia di San Rabano. Storia degli scavi (1995-2006)”: il libro presentato a Tourisma

Grosseto. È stato presentato nell’ambito di Tourisma – Salone dell’archeologia e del turismo culturale, il volume “L’abbazia di San Rabano. Storia degli scavi (1995-2006)” di Anna Wentkowska e Massimo De Benetti.

L’incontro si è svolto nel Palazzo dei Congressi di Firenze, alla presenza di studiosi, operatori del settore e pubblico interessato ai temi dell’archeologia e della valorizzazione del patrimonio culturale. A dialogare con gli autori è stato il professor Massimo Cultraro, dirigente di ricerca del Cnr Ispc.

Il libro

Il volume presenta per la prima volta in maniera organica i risultati delle indagini archeologiche condotte tra il 1995 e il 2006 presso l’abbazia di San Rabano, nel cuore del Parco della Maremma. Attraverso un ricco apparato iconografico, comprendente fotografie inedite e documentazione di scavo, il libro ricostruisce le diverse fasi di vita del complesso monastico, dalla fondazione nell’XI secolo fino al suo definitivo abbandono nel XVI secolo.

L’opera non si limita a ripercorrere le campagne di scavo promosse dalla Soprintendenza, ma integra i risultati con le più recenti ricerche e con le attività di valorizzazione che hanno contribuito a restituire piena leggibilità a uno dei complessi medievali più significativi del territorio maremmano.

Il volume, edito da Innocenti Editore, è stato realizzato grazie al contributo del Ministero della cultura, della Regione Toscana e dell’associazione culturale Arké Ads Aps.

La pubblicazione rappresenta un importante contributo alla conoscenza del patrimonio storico e archeologico del Parco della Maremma, mettendo a disposizione dati inediti che aprono nuove prospettive di studio e valorizzazione.