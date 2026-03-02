“Rette parallele sono l’amore e la morte”: Oscar De Summa in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 6 marzo, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, va in scena un appuntamento imperdibile con il teatro contemporaneo all’interno della stagione promossa dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Protagonista della serata sarà Oscar De Summa, autore, attore e regista tra i più autorevoli della scena contemporanea, in scena con “Rette parallele sono l’amore e la morte”, intenso monologo che conferma la sua cifra stilistica unica nel teatro italiano di oggi.

Lo spettacolo

Lo spettacolo prende spunto da un principio della fisica quantistica chiamato entanglement: quando due particelle restano in relazione per un certo tempo, continuano a essere collegate anche se vengono separate, come se tra loro esistesse un filo invisibile. Da questa suggestione nasce il racconto di Mariarosaria, una ragazza silenziosa e appassionata di pianoforte e filosofia, che viveva vicino all’autore quando erano entrambi ragazzi e che visse un amore disapprovato dalla sua famiglia.

Anni dopo, mentre De Summa prova a raccontarne la storia, scopre che proprio quel giorno Mariarosaria è morta. Una coincidenza che diventa rivelazione. Attraverso memoria e riflessione, lo spettacolo trasforma il concetto di entanglement in una metafora dei legami che non si spezzano, nemmeno con il tempo o con la morte. I ricordi riaffiorano, riportando a galla emozioni, parole non dette, domande sul senso della vita e sulla paura di scomparire senza lasciare traccia.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.