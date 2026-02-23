Home Colline MetallifereL’opposizione: “Asfalto a pezzi e cumuli di verde abbandonati, nella frazione regna il degrado”
L’opposizione: “Asfalto a pezzi e cumuli di verde abbandonati, nella frazione regna il degrado”

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore rende pubbliche le immagini scattate durante un sopralluogo effettuato ieri mattina nella località Portiglioni, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti stanchi dell’incuria.

“Le immagini che abbiamo raccolto non lasciano spazio a interpretazioni – dichiarano i rappresentanti di Scarlino nel Cuore. Abbiamo documentato cumuli di sfalci e rami abbandonati proprio accanto alle isole ecologiche e lungo i bordi delle strade, lasciati lì a degradare. Ancora più preoccupante è lo stato del manto stradale: l’asfalto in prossimità di diversi chiusini è visibilmente ceduto, creando avvallamenti e buche che rappresentano un pericolo reale per la sicurezza stradale”.

Il gruppo evidenzia come l’abbandono colpisca diversi aspetti del decoro urbano: “Dalla segnaletica stradale ormai sommersa dalla vegetazione incolta alle scritte che imbrattano strutture tecniche trascurate, Portiglioni sembra essere uscita dai radar della manutenzione ordinaria. I cittadini che risiedono in questa zona pagano le tasse e hanno il diritto di vedere il proprio quartiere curato e sicuro”.

“Chiediamo un intervento immediato di pulizia straordinaria e il ripristino dei punti stradali più critici –  conclude il gruppo consiliare -. Il territorio non ha bisogno di annunci, ma di cura costante. Queste foto sono la prova che la manutenzione a Portiglioni è ferma da troppo tempo”.

