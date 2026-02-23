Home AttualitàTaglio dei platani: il Consiglio di Stato conferma la correttezza dell’operato del Comune
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Taglio dei platani: il Consiglio di Stato conferma la correttezza dell’operato del Comune

Respinto il ricorso orso del Comitato Piazza Ponchielli

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Il Comune di Grosseto esprime soddisfazione per la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la validità della delibera comunale relativa alla manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo in piazza Ponchielli.

La suprema magistratura amministrativa ha respinto l’appello presentato dal Comitato Piazza Ponchielli, confermando quanto già stabilito in primo grado dal Tat della Toscana. La controversia riguardava la deliberazione n. 343 del settembre 2025, con la quale l’amministrazione ha approvato un progetto esecutivo finalizzato alla messa in sicurezza delle strade e delle relative pertinenze, che prevedeva l’abbattimento di quattro platani nella piazza.

Il Consiglio di Stato ha sancito l’infondatezza del ricorso, rilevando in particolare il difetto di legittimazione attiva del Comitato. I giudici hanno evidenziato come l’organismo sia stato costituito solo il 16 settembre 2025, ovvero una settimana dopo l’approvazione della delibera impugnata, mancando quindi del requisito fondamentale della stabilità richiesto per gli enti collettivi che intendono tutelare interessi ambientali. La sentenza ha inoltre giudicato inconferenti i documenti prodotti dal Comitato – come screenshot di social network – ritenendoli inidonei a dimostrare una reale e duratura attività di tutela del territorio.

“Questa sentenza conferma che l’amministrazione ha agito nel pieno rispetto delle norme – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonnae con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione del verde pubblico. Vogliamo ribadire che la politica di valorizzazione e incrementazione del patrimonio arboreo comunale. Il piano di manutenzione straordinaria proseguirà dunque come previsto, assicurando la protezione del patrimonio arboreo comunale e l’incolumità pubblica lungo le strade cittadine”.

Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, mettendo fine al contenzioso e compensando le spese di lite tra le parti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Emirati Arabi, Comune e imprese tracciano un bilancio...

“È stato così”: lo spettacolo di danza in...

Gestione delle emergenze in età infantile: al via...

Il Premio Scriabin parla cinese: Zixi Chen vince...

Elezioni Provincia: Francesco Limatola e Andrea Casamenti candidati...

Acquisti online intelligenti: le strategie per ridurre le...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: