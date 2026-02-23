Escursioni, corso di disegno e musica: gli eventi di marzo nel Parco della Maremma

Grosseto. Con l’arrivo di marzo si accende anche la grande musica nel Parco della Maremma, grazie a due importanti collaborazioni, tra escursioni e passeggiate che mostreranno l’aspetto culturale e naturale di uno dei luoghi più belli del territorio maremmano.

Il mese si apre con il primo di un ciclo di incontri dedicati alla duna, un ambiente naturale molto particolare, habitat ideale per numerose specie animali e vegetali, prosegue con il secondo appuntamento del corso di disegno naturalistico organizzato dalla cooperativa Silva, per passare poi alla “Traversata dell’Uccellina” e ai due concerti organizzati al Granaio lorenese, uno per la rassegna “La voce di ogni strumento” promossa da Agimus, l’altro che vedrà protagonista l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, intervallati da un viaggio tra le piante antiche del Parco. Ecco nel dettaglio tutti gli eventi.

Il programma

Si parte sabato 7 marzo, alle 9.45, “Fly me to the dune”, una passeggiata per conoscere le piante dunali a Principina a Mare e capire le loro potenzialità. La porta nord del Parco della Maremma nel luglio 2025 è stata riqualificata grazie al progetto portato avanti con la collaborazione del centro ricerche “Crisba” dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena”: un’opera di ingegneria ambientale che permette di indirizzare i visitatori e, soprattutto, proteggere un habitat importantissimo. L’appuntamento è, dunque, per sabato 7 marzo insieme al professor Lorenzo Moncini, responsabile delle attività di ricerca del Crisba dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena”. Appuntamento alle 9.30 al parcheggio di Principina, vicino allo stabilimento balneare Lido Oasi, per un percorso di livello facile, di circa 4 chilometri e della durata di due ore e mezzo circa. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 5 euro, bambini dai 6 ai 14 anni e studenti fino ai 25 anni), con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 8 marzo, alle 9, secondo appuntamento con il corso di disegno naturalistico a cura della cooperativa Silva. Riscoprire il Parco tramite il disegno naturalistico, grazie all’artista locale Jacopo Di Domenico, che ha maturato una profonda esperienza all’Accademia delle belle arti. I partecipanti saranno guidati in un ciclo di tre incontri pensati per esplorare e immortalare i paesaggi più suggestivi del Parco della Maremma. Ogni appuntamento è un’occasione per connettersi con la natura, osservare i suoi colori e le sue forme e tradurli su carta. Sarà possibile partecipare all’intero ciclo per un’esperienza completa o selezionare singoli incontri. Dopo il successo del primo incontro, l’appuntamento, in programma dalle 9 alle 16, è questa volta a San Rabano, per disegnare tra le antiche mura dell’Abbazia medievale, custode di una storia millenaria e di un fascino senza tempo. L’ultimo incontrò sarà il 12 aprile, alla foce dell’Ombrone. L’età minima per i partecipanti è di 14 anni e il costo a persona è di 30 euro, incluso il biglietto del Parco e il materiale da disegno. Info e prenotazioni a info@silvacoop.com.

Domenica 15 marzo, alle 8.45 (ritrovo quindici minuti prima), “Traversata dell’Uccellina”: un percorso straordinario, organizzato solo due volte l’anno, che da Talamone arriva ad Alberese attraverso sentieri immersi nella vegetazione delle colline del Parco della Maremma. Partendo dalle Cisterne romane verso la spiaggia delle Cannelle e Cala Stato del Cervo. Arrivati all’altana delle Sugherine, dalla quale si gode di una vista mozzafiato, il percorso continuerà verso Sasso della Signora per ripercorrere la storia dell’abbazia di San Rabano. Ritrovo alle 8.30 ad Alberese, dove verranno lasciate alcune auto per poi andare a Talamone – Cisterne Romane e iniziare il percorso. Il trekking termina ad Alberese, per poi tornare, con le auto a Talamone. Un’esperienza suggestiva, di difficoltà medio-alta, 20 chilometri da percorrere in circa nove ore, con scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua a sufficienza. Costo del biglietto 25 euro (ridotto 15 per studenti fino ai 25 anni). Informazioni e prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 22 marzo, alle 17.30, concerto sinfonico dell’Orchestra della Toscana per la rassegna “La voce di ogni strumento”, promossa dall’associazione Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi” al Granaio lorenese di Alberese. Intensità nordica, lirismo classico e brillantezza beethoveniana si intrecceranno; a dirigere l’orchestra sarà Emmanuel Tjeknavorian, giovane direttore e violinista austriaco, attuale direttore musicale dell’Orchestra sinfonica di Milano, noto per il gesto incisivo, la chiarezza interpretativa e la sensibilità narrativa. Insieme all’Orchestra della Toscana si esibirà anche un solista d’eccezione, il violoncellista austriaco Jeremias Fliedl, apprezzato per la profondità interpretativa e la qualità timbrica. La serata si apre con “La Morte di Mélisande” di Jean Sibelius, pagina sospesa e malinconica, tratta dalla suite ispirata al dramma simbolista di Maeterlinck; segue il Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn, scritto negli anni Ottanta del Settecento; chiude il programma la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1806 tra la “Eroica” e la Quinta. Biglietti a partire da 10 euro su https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-sinfonico-orchestra-della-toscana/284788.

Informazioni: https://agimusgrosseto.it/la-voce-di-ogni-strumento/.

Domenica 29 marzo, alle 9.45, un percorso di grande bellezza alla ricerca di “Piante antiche. Viaggio nella storia delle piante sacre tra culture, religioni e spiritualità”, ideato in sinergia con la cooperativa Le Orme. Il percorso A8 passa su un tracciato antichissimo, in un territorio pieno di fiori, nella primavera appena iniziata. Attraversando secolari uliveti, prima coltivati e poi abbandonati, si sale fino alla Piscina del Prete per poi scendere lungo un’antica strada romana, dove il paesaggio si trasforma in boschi di lecci e sughere; infine, la pianura con pascoli e allevamenti moderni. Una lettura della flora del Parco con approccio simbolico, per un percorso ragionato tra le piante citate nei testi antichi, da esaminare con interesse e curiosità scientifica. Ritrovo al centro visite di Alberese per le 9.30, per un percorso facile di circa 10 chilometri e della durata di circa tre ore. Per l’evento, che si concluderà verso le 13, è consigliato un abbigliamento comodo. Il costo è di 10 euro; informazioni e prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Sempre domenica 29 marzo, alle 18, ancora al Granaio Lorenese di Alberese, tornano le note dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto per il concerto di Pasqua. A dirigere l’Orchestra sarà il maestro Fabio Serani, con Giulio Clementi al trombone. Le musiche proposte sono di Corelli, Wagenseil, Albinoni e Vivaldi. Una splendida location e un’acustica straordinaria per una serata di grande musica, per ribadire che natura e cultura sono un duetto perfetto.

Costo del biglietto a partire da 5 euro su https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-san-lorenzo/293925.

Altri eventi sono in programma anche per il mese di aprile. Il calendario è consultabile sul sito www.parco-maremma.it.