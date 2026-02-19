Commissione pari opportunità: Angela Zazzaro nominata presidente

“In un momento in cui la battaglia delle pari opportunità deve essere affrontata con azioni concrete – ha sottolineato la neo presidente Angela Zazzaro – pongo al centro della mia agenda temi fondamentali come il contrasto alla discriminazione, la valorizzazione del talento femminile, il sostegno all’inclusione sociale e le lotte contro ogni violenza di genere. Il lavoro della Commissione sarà cruciale per costruire nella serietà più equa e inclusiva, capace di garantire pari diritti e opportunità per tutti, senza distinzioni. Per questo confermo la mia piena disponibilità a collaborare e a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare i principi di uguaglianza e giustizia. Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto e sono pronta a collaborare attivamente con voi tutti per raggiungere obiettivi concreti e condivisi. Mi impegnerò per dare continuità ai progetti attivati e svilupparne di nuovi, garantendo che ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata con il mio approccio pragmatico e moderato, fondendo valori come la sicurezza, la tradizione e il merito con valori – altrettanto importanti – quali la giustizia sociale, l’uguaglianza e la solidarietà”.