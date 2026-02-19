Commissione pari opportunità: Angela Zazzaro nominata presidente

Grosseto – Si è svolta oggi, presso la sala del consiglio del Comune di Grosseto, la seduta della Commissione Pari Opportunità del Comune di Grosseto nel corso della quale sono stati eletti all’unanimità il nuovo presidente e il vicepresidente dell’organismo.

Alla guida della Commissione è stata eletta Angela Zazzaro, che assume il ruolo di Presidente. Vicepresidente è stato nominato Pier Carlo Pennacchini.

“In un momento in cui la battaglia delle pari opportunità deve essere affrontata con azioni concrete – ha sottolineato la neo presidente Angela Zazzaro – pongo al centro della mia agenda temi fondamentali come il contrasto alla discriminazione, la valorizzazione del talento femminile, il sostegno all’inclusione sociale e le lotte contro ogni violenza di genere. Il lavoro della Commissione sarà cruciale per costruire nella serietà più equa e inclusiva, capace di garantire pari diritti e opportunità per tutti, senza distinzioni. Per questo confermo la mia piena disponibilità a collaborare e a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare i principi di uguaglianza e giustizia. Ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto e sono pronta a collaborare attivamente con voi tutti per raggiungere obiettivi concreti e condivisi. Mi impegnerò per dare continuità ai progetti attivati e svilupparne di nuovi, garantendo che ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata con il mio approccio pragmatico e moderato, fondendo valori come la sicurezza, la tradizione e il merito con valori – altrettanto importanti – quali la giustizia sociale, l’uguaglianza e la solidarietà”.