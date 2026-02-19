L’obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile, rafforzare la sicurezza dei collegamenti e promuovere il turismo eco-sostenibile, valorizzando la ricettività diffusa del territorio. Il progetto sarà sviluppato dal Settore Tutela Ambientale – Servizio Mobilità e dal Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio Progettazione, in collaborazione con la Polizia Locale, il Servizio Turismo e il Servizio Attività Produttive e Commercio. Lo studio preliminare (PFTE) individuerà le possibili alternative di tracciato, con stima dei costi e cronoprogramma, valutando eventuali criticità ambientali, paesaggistiche e di sicurezza.
Mobilità sostenibile: al via il progetto per unire Principina Terra alla ciclabile Grosseto–Marina
L’obiettivo è migliorare la mobilità sostenibile, rafforzare la sicurezza dei collegamenti e promuovere il turismo eco-sostenibile, valorizzando la ricettività diffusa del territorio. Il progetto sarà sviluppato dal Settore Tutela Ambientale – Servizio Mobilità e dal Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio Progettazione, in collaborazione con la Polizia Locale, il Servizio Turismo e il Servizio Attività Produttive e Commercio. Lo studio preliminare (PFTE) individuerà le possibili alternative di tracciato, con stima dei costi e cronoprogramma, valutando eventuali criticità ambientali, paesaggistiche e di sicurezza.