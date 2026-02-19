Home CronacaGufo ferito atterra nel parco della caserma dei Carabinieri Forestale
Gufo ferito atterra nel parco della caserma dei Carabinieri Forestale

Grosseto. All’arrivo in servizio nelle prime di questa mattina, i Carabinieri Forestale di Grosseto hanno notato un grosso rapace mimetizzato a terra nel parco della caserma di piazza del Risorgimento.

I militari si sono avvicinati all’animale nascosto nella vegetazione, facendo attenzione a non spaventarlo accertando che si trattava di un esemplare di gufo europeo, ferito vicino al becco e su una zampa; a causa delle lesioni il rapace era incapace di volare e quindi di alimentarsi. Inoltre, la permanenza a terra lo rendeva vulnerabile ad eventuali attacchi di altri predatori.

L’intervento dei Carabinieri della specialità è stato provvidenziale per garantire la sopravvivenza dell’animale che, dopo essere sottoposto alle prime cure da parte di un medico veterinario specializzato, sarà affidato ad un centro di recupero che provvederà al reinserimento in natura.

Il gufo europeo Asio otus è un rapace notturno di medie dimensioni particolarmente protetto, diffuso nelle zone della Maremma. Frequenta zone boscate intervallate da radure e aree coltivate aperte ricche di siepi e filari. Durante il giorno resta a lungo immobile, mimetizzato. Caccia, esclusivamente di notte, una grande varietà di piccoli animali, quali topi, toporagni, talpe, scoiattoli, ratti, insetti e uccelli.

