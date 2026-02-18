Natura, benessere, tradizione e Carnevale: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, con occasioni di escursioni nella natura, iniziative di partecipazione civica e tanto divertimento con il Carnevale.

Il programma

Si inizia giovedì 19 febbraio alle 18.00, nella sede degli Usi Civici di Tirli, con il primo incontro pubblico dedicato al percorso partecipativo per i nuovi strumenti urbanistici, Piano strutturale e Piano operativo. Un momento di confronto diretto tra amministrazione e cittadini per approfondire i progetti che interesseranno il territorio e raccogliere contributi e osservazioni.

Venerdì 20 febbraio, alle 11.00, nella sala del Consiglio comunale di via Cesare Battisti, nuovo appuntamento con il “Patentino dell’Ospitalità 2026” dal titolo “Qualità urbana e identità del territorio. Regole condivise per la qualità dello spazio pubblico”. Ospite dell’incontro sarà l’architetto Vanessa Mazzini, responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Sarà un momento di confronto e approfondimento sui temi del decoro e dell’arredo urbano, elemento fondamentale per valorizzare l’identità di Castiglione della Pescaia erafforzare l’attrattività e la qualità dell’accoglienza del territorio.

Sempre venerdì ,alle 16.00, nell’auditorium delle Ssuole medie in viale Kennedy, si terrà l’incontro “I funghi della Maremma, un mondo segreto tra bosco e collina”, organizzato da Unitre Castiglione della Pescaia. Relatore il dottor Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’Ispettorato micologico della Asl Toscana sud est, che guiderà il pubblico alla scoperta del patrimonio micologico locale.

Sabato 21 febbraio, alle 9.30, escursione gratuita in mountain bike nella riserva naturale della Diaccia Botrona. L’iniziativa rientra nel progetto Ricrea – Interreg Marittimo, promosso dalla Provincia di Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e il Comune di Grosseto, e rappresenta un’opportunità per scoprire uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo.

Sempre sabato, dalle 10.00 alle 12.00, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy, nuovo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, organizzato dal Comune e riservato ai residenti, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per accrescere consapevolezza e sicurezza personale.

Spazio al divertimento domenica 22 febbraio, dalle 14.30, con l’ultimo appuntamento del Carnevale. La sfilata partirà dal lungomare di via Roma per concludersi in piazza Garibaldi, tra maschere, musica e animazione per grandi e piccini. L’evento, organizzato dal Comitato Carnevale castiglionese, sarà un momento di festa e condivisione per tutta la comunità.