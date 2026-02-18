Home GrossetoComitato Remigrazione e Riconquista: il presidente fa tappa a Grosseto per presentare la proposta di legge
Comitato Remigrazione e Riconquista: il presidente fa tappa a Grosseto per presentare la proposta di legge

L'iniziativa è in programma venerdì 20 febbraio

di Redazione
Grosseto. Proseguono le presentazioni del comitato Remigrazione e Riconquista e della proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, che ha già superato la quota di 115mila firme a poco più di due settimane dal suo lancio in forma digitale.

Luca Marsella, presidente del comitato, sarà quindi a Grosseto, dove venerdì 20 febbraio, alle 12.30, presenterà in conferenza stampa la propria proposta di legge al Caffè Carducci (Corso Carducci 18), con la presenza del consigliere comunale Gino Tornusciolo.

“Dopo le storiche manifestazioni di Brescia e Piacenza e in vista di quella di marzo proprio in Toscana, a Prato, prosegue l’avanzata del comitato in una regione, la Toscana – si legge in una nota del comitato, che è quinta per numero di firme raccolte e che mostra finalmente segnali di fermento e cambiamento contro il dominio politico della sinistra”.

