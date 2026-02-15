“M’illumino di meno”: Banca Tema aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico

Grosseto. Banca Tema aderisce anche quest’anno a ‘M’illumino di meno’, l’iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2 e promossa da Federcasse e dal Gruppo Bcc Iccrea, in occasione della ventiduesima ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, che si celebra il 16 febbraio.

“Il tema centrale di questa edizione è la scienza. Grazie al lavoro dei ricercatori sappiamo che possiamo migliorare le condizioni della Terra e delle nostre vite – si legge in una nota della banca –.La cooperazione, come riconosce la letteratura scientifica, è un modello di impresa che genera sviluppo sostenibile e integrale, un’‘energia’ inclusiva, partecipata e governata da chi vive o lavora nelle comunità. Lo slogan creato da Federcasse, insieme alle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, per sensibilizzare le nostre comunità sul tema è ‘Sperimenta l’energia della cooperazione!’.Recentemente, anche il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha riconosciuto come ‘Prima che i principi della responsabilità ambientale, sociale e di governance – Esg – diventassero di dominio comune, le cooperative li stavano già mettendo in pratica’ (8 ottobre 2025).

“In questi anni Banca Tema, coerentemente con l’articolo 2 dello statuto, ha promosso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio, contribuendo alla salvaguardia del territorio e al risparmio energetico. L’invito è in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e di essere tutti promotori di uno stile di vita sostenibile – termina il comunicato -. Nelle filiali di Banca Tema saranno disponibili brochure sulle buone pratiche da adottare per favorire il risparmio energetico e tutelare il nostro pianeta”.