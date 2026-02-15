Home Ambiente“M’illumino di meno”: Banca Tema aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

“M’illumino di meno”: Banca Tema aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico

L'iniziativa è in programma lunedì 16 febbraio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Grosseto. Banca Tema aderisce anche quest’anno a ‘M’illumino di meno’, l’iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2 e promossa da Federcasse e dal Gruppo Bcc Iccrea, in occasione della ventiduesima ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, che si celebra il 16 febbraio.

“Il tema centrale di questa edizione è la scienza. Grazie al lavoro dei ricercatori sappiamo che possiamo migliorare le condizioni della Terra e delle nostre vite – si legge in una nota della banca –.La cooperazione, come riconosce la letteratura scientifica, è un modello di impresa che genera sviluppo sostenibile e integrale, un’‘energia’ inclusiva, partecipata e governata da chi vive o lavora nelle comunità. Lo slogan creato da Federcasse, insieme alle capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, per sensibilizzare le nostre comunità sul tema è ‘Sperimenta l’energia della cooperazione!’.Recentemente, anche il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha riconosciuto come ‘Prima che i principi della responsabilità ambientale, sociale e di governance – Esg – diventassero di dominio comune, le cooperative li stavano già mettendo in pratica’ (8 ottobre 2025).

“In questi anni Banca Tema, coerentemente con l’articolo 2 dello statuto, ha promosso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio, contribuendo alla salvaguardia del territorio e al risparmio energetico. L’invito è in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e di essere tutti promotori di uno stile di vita sostenibile – termina il comunicato -. Nelle filiali di Banca Tema saranno disponibili brochure sulle buone pratiche da adottare per favorire il risparmio energetico e tutelare il nostro pianeta”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di manutenzione ai binari della ferrovia: modifiche...

Chiusura ufficio postale, il sindaco: “Chiesta struttura mobile,...

Ospedale Misericordia: proseguono gli incontri per scoprire i...

Scontro tra un’auto e una bici: donna trasportata...

Il maltempo causa un guasto alla rete elettrica:...

La Due Mari sarà finita nel 2027, Confindustria:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: