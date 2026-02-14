Il maltempo causa un guasto alla rete elettrica: intervento urgente dell’Enel

Orbetello (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani eseguirà un intervento urgente in seguito ad alcuni danneggiamenti verificatisi con i fenomeni di pioggia e vento lungo la linea e cabina elettrica “Fonte”, a Fonteblanda, nel territorio comunale di Orbetello.

Il guasto è stato riparato con una soluzione provvisoria e le utenze dell’area hanno regolarmente il servizio elettrico, ma è stato predisposto un piano di lavoro urgente per la sostituzione della componentistica interessata.

Domani, domenica 15 febbraio, a partire dalle 14 (conclusione entro la serata), quindi, si svolgerà l’intervento per l’installazione delle nuove apparecchiature in cabina: i lavori devono essere eseguiti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Aurelia vecchia, via dei Salici, via del Frassino, via delle Pilacce, strada Fonte, località Bagnacci, via del Melograno, località Bucacce, via della Quercia, località Osa (pochi civici per ogni via / località citate). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con preavviso a 24 ore, nella zona interessata.