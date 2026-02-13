Il Misericordia supera l’accreditamento regionale: è il primo ospedale in Toscana a raggiungere lo standard

Grosseto. L’ospedale di Grosseto è il primo presidio ospedaliero della Toscana ad aver superato con esito positivo il percorso di accreditamento regionale, a seguito dell’audit condotto secondo i nuovi standard previsti dalla normativa della Regione Toscana.

Il risultato dell’audit certifica il livello elevato di qualità, sicurezza e appropriatezza dei servizi sanitari erogati, confermando la solidità dell’organizzazione e dei processi assistenziali dell’ospedale.

Nel corso delle verifiche sono stati analizzati in modo approfondito numerosi ambiti, tra cui la governance clinica, l’organizzazione dei servizi, la gestione del rischio e della sicurezza del paziente, la continuità assistenziale, la qualificazione del personale e l’attenzione al miglioramento continuo. L’audit ha evidenziato il pieno rispetto dei requisiti richiesti e la presenza di buone pratiche consolidate.

Il superamento dell’accreditamento rappresenta un traguardo strategico per l’azienda sanitaria e un riconoscimento concreto del lavoro svolto quotidianamente da professionisti sanitari, tecnici e amministrativi, impegnati nel garantire cure efficaci, sicure e orientate ai bisogni dei cittadini.

«Questo risultato – sottolinea il direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre – conferma la qualità del percorso intrapreso e testimonia l’impegno costante dell’ospedale di Grosseto nel mantenere standard elevati di assistenza. Essere il primo ospedale in Toscana a superare il nuovo accreditamento regionale è motivo di grande soddisfazione e responsabilità nei confronti della comunità. Un ringraziamento va a tutto il personale tecnico, amministrativo, sanitario e di supporto».

L’esito positivo dell’audit costituisce inoltre una base solida per il futuro, su cui proseguire il percorso di sviluppo e innovazione dei servizi, rafforzando ulteriormente l’integrazione tra ospedale e territorio e promuovendo una sanità sempre più vicina alle persone.

Con questo risultato, l’ospedale di Grosseto consolida il proprio ruolo di punto di riferimento per il sistema sanitario toscano, confermando l’impegno dell’azienda sanitaria nel garantire qualità, sicurezza e trasparenza a beneficio dei cittadini.