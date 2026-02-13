Home Cultura & SpettacoliI pensionati Cisl organizzano il “Carnevale intergenerazionale”: festa per aiutare la Fondazione Il Sole
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

I pensionati Cisl organizzano il “Carnevale intergenerazionale”: festa per aiutare la Fondazione Il Sole

Domenica 15 febbraio nella sede della Fondazione in viale Uranio a Grosseto un pomeriggio di giochi, attività e musica

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Si terrà domenica 15 febbraio, dalle 16.30 alle 20, la festa di “Carnevale intergenerazionale” organizzata dalla Cisl Pensionati di Grosseto alla Fondazione il Sole in viale Uranio.

Un’occasione per grandi e bambini per socializzare e poter condividere momenti di divertimento e di festa, partecipando a giochi di gruppo e divertendosi insieme, ma soprattutto un modo per raccogliere fondi a favore della Fondazione “Il Sole” che svolge attività per persone con disabilità. Grandi e bambini, quindi, si uniranno per festeggiare il Carnevale in maniera diversa e, cosa più importante, stare tutti insieme.

“Il ruolo di una Federazione come la nostra – dichiara Massimo Sbrilli, segretario generale di Cisl Pensionati Grosseto – è anche quello di svolgere attività a favore della comunità. E la festa di domenica rientra proprio in questo obiettivo: creare un’occasione di incontro, anche intergenerazionale, offrire un momento di gioia e spensieratezza ai partecipanti e, al contempo, raccogliere una cifra da destinare ad un’associazione molta attiva sul territorio che dà risposte ai bisogni delle persone con disabilità e alle loro famiglie”.

Durante il pomeriggio sarà l’animatrice Camilla a rallegrare la festa e a far giocare i partecipanti con passatempi e attività pensati proprio per varie fasce d’età, con tanta musica a fare da contorno e a vivacizzare il pomeriggio. E tra un canto e un gioco, tra una risata e uno scherzo, sarà allestito anche un buffet a tema dedicato a chiunque vorrà partecipare.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Misericordia supera l’accreditamento regionale: è il primo...

Distretto sanitario, il Garante: “Percorso accessibile inadeguato, disagi...

Torna la pioggia: allerta meteo di codice giallo...

Parco della Maremma: Donatella Ciofani nuova direttrice

“Mare per tutti”: inizia la programmazione della 28ª...

Quanto è diffuso il tortello maremmano: Confesercenti lancia...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: