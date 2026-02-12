Carnevale, continuano gli eventi collaterali: il programma

Follonica (Grosseto). In attesa della sfilata di domenica 15 febbraio alle 14,30, quella che vedrà la proclamazione di Miss Carnevale 2026 al termine del corso mascherato, il Carnevale di Follonica continua a proporre gli eventi collaterali che coinvolgono il comitato, i rioni e tutte le associazioni che collaborano per la riuscita della kermesse.

Fino al 15 febbraio, nella sala delle esposizioni del Casello idraulico, è allestita la mostra della scuola di cartapesta, mentre oggi, giovedì 12 febbraio, alle 15 torna alla Marina di Levante l’appuntamento con il Carnevale degli anziani assieme alla fondazione Noi del Golfo e al museo del Carnevale.

Due gli appuntamenti di venerdì 13 febbraio: alle 15, al centro diurno La Ginestra, sarà la volta del Carnevale dell’amicizia, mentre alle 20, al Bolero, l’associazione Carnevale torna a proporre il veglione in maschera: il programma prevede la cena dalle 20 e il veglione a seguire (cena più ingresso 20 euro, solo ingresso 10 euro; informazioni e prenotazioni al numero 350.1919863).

Il Carnevale dei bambini è invece in programma sabato 14 febbraio, dalle 15,30 al Bricolarge in via Aurelia, nella zona industriale: un evento gratuito che vedrà la partecipazione di Re Carnevale e delle reginette dei rioni del Carnevale di Follonica assieme a truccabimbi, animazione e momenti di gioco. L’attrazione più attesa sarà lo spettacolo del Mago André, enfant prodige della magia con le sue manipolazioni, close-up e illusioni; a merenda porchetta per tutti.

Aggiornamenti e informazioni sul sito www.carnevaledifollonica.it e sui canali social dell’Associazione Carnevale di Follonica.