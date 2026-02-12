“Arte Stella”: ecco le vincitrici del concorso 2025

Porto Ercole (Grosseto). Sono state annunciate le vincitrici di “Arte Stella” 2025, la call for artist promossa dall’orto botanico Corsini con il patrocinio della Regione Toscana e del programma Giovanisì, Toscana in Contemporanea.

Il progetto, dedicato al tema “Uomo e natura” e accompagnato dal claim #Daiformaallanatura, conferma la propria vocazione a sostenere la ricerca artistica contemporanea legata al territorio toscano, con particolare attenzione agli artisti under 35.

A distinguere l’edizione 2025 è la presenza di una giuria di eccellenza, composta da personalità di primo piano del sistema dell’arte e delle istituzioni culturali, in grado di garantire uno sguardo critico autorevole e multidisciplinare.

Le vincitrici

1° posto – Anna Multone

“Ti saluto cappellone, a casa nostra vogliamo andar...”

Una scultura che nasce dalla memoria delle mondine e dei loro cappelli di paglia, strumenti di lavoro e simboli di dignità e resistenza. Reso “suonabile” attraverso una corda, il cappello diventa un richiamo all’ascolto, restituendo presenza alla terra e a chi l’ha abitata tra natura e lavoro.

2° posto – Michela Tabaton Osbourne

“Exodus”

Uno sciame di rondini cadute a terra, fragile e corale, metafora di migrazione, attraversamento e spaesamento. L’opera riflette sulla dimensione collettiva dell’umanità in movimento, tra meraviglia e tragedia.

3° posto – Alice Giani

“Amarena”

Ispirata all’uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo, l’opera racconta il dolore e lo smarrimento dei cuccioli rimasti soli. In un paesaggio sospeso emerge un messaggio netto, la presenza umana deve essere responsabilità e cura.

Una giuria di alto profilo

La selezione è stata affidata a:

Alessandro Corsini , presidente dell’orto botanico Corsini;

Pietro Ruffo , artista contemporaneo tra i più riconosciuti nel panorama italiano e internazionale;

Clara Datti , collezionista d’arte contemporanea e co fondatrice della Fondazione D’Arc;

Claudia Mori , referente della rete Musei di Maremma;

Marcello Mentini , presidente di Argentario & Friends;

Laura Valenza , dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Monte Argentario – Giglio;

Sofia Capellini , direttrice dell’orto botanico Corsini e membro del direttivo Aipe;

Saverio Bonelli , artista, vincitore di una delle passate edizioni di Arte Stella;

Flavia Martinelli , artista e curatrice museale, vincitrice di una delle passate edizioni di Arte Stella.

La composizione della giuria riflette la natura trasversale di “Arte Stella”, che intreccia produzione artistica, collezionismo, sistema museale, formazione e promozione territoriale.

“Arte Stella” e il territorio

Con il sostegno della Regione Toscana e del programma GiovaniSì, “Arte Stella” si inserisce nel quadro delle politiche culturali regionali dedicate alla contemporaneità, valorizzando il dialogo tra giovani artisti e paesaggio mediterraneo.

Nel contesto dell’orto botanico Corsini, la natura non è semplice cornice espositiva ma interlocutore attivo, spazio di relazione e riflessione critica. Le opere premiate nel 2025 testimoniano una ricerca capace di connettere memoria storica, coscienza ambientale e urgenze del presente.

Orto botanico Corsini

Centro culturale e botanico situato a Porto Ercole, nel promontorio dell’Argentario, impegnato nella tutela della biodiversità mediterranea e nella promozione di progetti che coniugano natura, arte e ricerca contemporanea.