Educazione bancaria e finanziaria: se ne parla in un nuovo incontro del “Patentino dell’ospitalità”

L'iniziativa è in programma sabato 14 febbraio

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Prosegue il calendario degli incontri del “Patentino dell’ospitalità”.

L’appuntamento di sabato 14 febbraio in sala del Consiglio, a Castiglione della Pescaia, è dedicato all’educazione bancaria e finanziaria, un tema sempre più centrale per la gestione consapevole delle proprie risorse economiche.

L’incontro, organizzato da As Finanza & Consumo con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, approfondirà argomenti legati alla trasparenza bancaria e ai fondi previdenziali, fornendo strumenti pratici e informazioni utili per orientarsi tra risparmio, investimenti e pianificazione del futuro.

«Questo incontro del “Patentino dell’ospitalità” – dichiara il sindaco Elena Nappiconferma l’impegno di questa amministrazione nel promuovere occasioni di approfondimento per i nostri cittadini su temi che incidono sulla famiglia, la qualità della vita e le scelte da fare, offrendo loro quegli strumenti utili ad orientarsi con maggiore sicurezza nel complesso mondo della finanza. Oggi è fondamentale capire come investire nel migliore dei modi per costruire un futuro solido ed avere una terza età serena e tranquilla grazie alla conoscenza di competenze strategiche in un un mercato in continua trasformazione».

L’iniziativa è rivolta a cittadini, famiglie e operatori del territorio interessati ad accrescere le proprie competenze finanziarie, a gestire con maggiore consapevolezza risparmi e investimenti, a comprendere meglio opportunità e tutele offerte dal sistema bancario.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Elena Nappi, interverranno Antonio Suero (Family Banker), David Mannini (Manager bancario – Wealth Advisor) e Mariano Giarratano (Wealth Advisor).

La partecipazione all’incontro è gratuita e al termine è previsto un piccolo rinfresco per gli ospiti.

