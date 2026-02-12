Home Castiglione della PescaiaSanità, il Comune: “Una nuova dottoressa nella frazione, polemiche de L’Alternativa strumentali”
Sanità, il Comune: “Una nuova dottoressa nella frazione, polemiche de L’Alternativa strumentali”

Il servizio sanitario di base - fanno sapere dal Comune - è di nuovo erogato in tutte le frazioni

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Nessuno ha annunciato l’arrivo di cinque medici, ma solo che era stato trovato un accordo di disponibilità con i cinque medici del poliambulatorio di Castiglione a coprire il posto vuoto lasciato a Buriano». Il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi risponde alle critiche della lista L’Alternativa sulla temporanea assenza del medico nell’ambulatorio di Buriano, rimasto scoperto dal 1° gennaio.

«Quando è uscito il primo articolo sull’ambulatorio di Buriano – precisa la prima cittadina , il 9 gennaio, ancora non sapevamo chi dei cinque medici del poliambulatorio di Castiglione della Pescaia avrebbe dato la disponibilità a sostituire il medico precedente. Oggi che tutti i lavori sono stati effettuati, montate le sei persiane, ripristinato il contatore Enel, installati due nuovi split caldo/freddo, ed è arrivata anche l’autorizzazione della Asl, sarà la dott.ssa Bardini a fare il servizio a Buriano il secondo e quarto martedì del mese con la stessa cadenza del medico che l’aveva preceduta».

Il servizio sanitario di base – fanno sapere dal Comune – è di nuovo erogato in tutte le frazioni:

  • a Vetulonia il primo e terzo martedì del mese dalle 9.30 alle 11.30 (con la dottoressa Bertaccini);
  • a Buriano il secondo e quarto martedì del mese dalle 9.00 alle 11.00 (con la dottoressa Bardini);
  • a Tirli due giovedì al mese dalle 10.00 alle 11.30 (la dott.ssa Bertaccini);
  • a Punta Ala il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (la dottoressa Bardini) ed il martedì dalle 12.00 alle 14.00 (dott.ssa Pacheco Dos Santos).

«Nessun servizio sanitario di base è mancante – conclude Elena Nappi -, ma continua ad essere erogato nelle stesse modalità degli ultimi 20 anni, pur sapendo che i medici non sono obbligati ad andare nelle frazioni e che l’ambulatorio di Castiglione è aperto mattina e pomeriggio a disposizione di tutti i pazienti. Ci dispiace ancora una volta constatare che L’Alternativa, invece di svolgere un ruolo di opposizione costruttiva nella risoluzione delle problematiche del territorio, continua a non perdere occasione per mettere confusione, soprattutto in questioni delicate relative al benessere ed alla sicurezza delle persone più anziane che hanno maggiore bisogno di rivolgersi ai medici».

