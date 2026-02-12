Sanità, il Comune: “Una nuova dottoressa nella frazione, polemiche de L’Alternativa strumentali”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). «Nessuno ha annunciato l’arrivo di cinque medici, ma solo che era stato trovato un accordo di disponibilità con i cinque medici del poliambulatorio di Castiglione a coprire il posto vuoto lasciato a Buriano». Il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi risponde alle critiche della lista L’Alternativa sulla temporanea assenza del medico nell’ambulatorio di Buriano, rimasto scoperto dal 1° gennaio.

«Quando è uscito il primo articolo sull’ambulatorio di Buriano – precisa la prima cittadina –, il 9 gennaio, ancora non sapevamo chi dei cinque medici del poliambulatorio di Castiglione della Pescaia avrebbe dato la disponibilità a sostituire il medico precedente. Oggi che tutti i lavori sono stati effettuati, montate le sei persiane, ripristinato il contatore Enel, installati due nuovi split caldo/freddo, ed è arrivata anche l’autorizzazione della Asl, sarà la dott.ssa Bardini a fare il servizio a Buriano il secondo e quarto martedì del mese con la stessa cadenza del medico che l’aveva preceduta».

Il servizio sanitario di base – fanno sapere dal Comune – è di nuovo erogato in tutte le frazioni:

a Vetulonia il primo e terzo martedì del mese dalle 9.30 alle 11.30 (con la dottoressa Bertaccini);

a Buriano il secondo e quarto martedì del mese dalle 9.00 alle 11.00 (con la dottoressa Bardini);

a Tirli due giovedì al mese dalle 10.00 alle 11.30 (la dott.ssa Bertaccini);

a Punta Ala il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (la dottoressa Bardini) ed il martedì dalle 12.00 alle 14.00 (dott.ssa Pacheco Dos Santos).

«Nessun servizio sanitario di base è mancante – conclude Elena Nappi -, ma continua ad essere erogato nelle stesse modalità degli ultimi 20 anni, pur sapendo che i medici non sono obbligati ad andare nelle frazioni e che l’ambulatorio di Castiglione è aperto mattina e pomeriggio a disposizione di tutti i pazienti. Ci dispiace ancora una volta constatare che L’Alternativa, invece di svolgere un ruolo di opposizione costruttiva nella risoluzione delle problematiche del territorio, continua a non perdere occasione per mettere confusione, soprattutto in questioni delicate relative al benessere ed alla sicurezza delle persone più anziane che hanno maggiore bisogno di rivolgersi ai medici».