“Otello”: tutto esaurito al Teatro Fonderia Leopolda per la tragedia di William Shakespeare

Follonica (Grosseto). Giorgio Pasotti alla direzione e attore protagonista nel ruolo di Jago di insieme a Giacomo Giorgio nei panni di Otello con Dacia Maraini autrice della drammaturgia: tre nomi importanti del panorama culturale e artistico italiano porteranno in scena “Otello”, venerdì 13 febbraio alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Uno spettacolo che ha registrato il tutto esaurito nel teatro comunale della Città del Golfo.

Lo spettacolo

La stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, organizzata da Ad Arte Spettacoli con la direzione artistica di Federico Stefanelli, torna con una tragedia di William Shakespeare che porta sul palco un volto noto al grande pubblico per il suo ruolo in “Mare fuori” Giacomo Giorgio nei panni del marito disperatamente geloso. In scena, al suo fianco, Giorgio Pasotti, nei panni di Jago e di regista, e il cast composto da Claudia Tosoni, Davide Paganini, Gerardo Mafferi, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly.

A cinque secoli dalla sua scrittura, “Otello” continua ad essere uno spettacolo di straordinaria attualità che tocca temi come la gelosia, l’identità, il razzismo e il pregiudizio, il potere e la violenza: Otello si strugge di gelosia, mentre il manipolatore Jago instilla in lui il dubbio; Desdemona, libera e coraggiosa, è vittima di una passione che finisce in tragedia.

“Otello”, con l’adattamento scenico di Antonio Prisco, le musiche originali di Patrizio Maria D’Artista, le scene di Giovanni Cunsolo, le immagini di Thierry Lechanteur e i costumi di Sabrina Beretta, è una produzione del Teatro stabile d’Abruzzo, Marche Teatro e Stefano Francioni produzioni.

Prima dello spettacolo, alle 18.30, è in programma, nella sala “Eugenio Allegri”, l’incontro con la compagnia, condotto da Lucia Bottoni. Alle 19.45 al via la cena a teatro, a cura del ristorante Marula (costo 25 euro, prenotazioni al 331.3506068).

Prossimi appuntamenti

Sabato 21 marzo Edoardo Prati porta sul palco del Teatro Fonderia Leopolda lo spettacolo “Cantami d’amore” per la rassegna “Altri percorsi” (biglietti ancora disponibili al costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto), mentre la stagione teatrale torna il 4 marzo con “A qualcuno piace caldo” con Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferraro. Per i più piccoli, la rassegna “Famiglie a teatro” propone domenica 8 marzo “Il Gruffalò”.

Biglietti e informazioni

I biglietti per i singoli spettacoli della stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, al prezzo di 25 euro intero e 21 euro ridotto per il primo settore e di 20 euro intero e 13 euro ridotto per il secondo settore, sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, nella sede di via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it.

Le riduzioni spettano alle persone sotto i 25 anni, sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.