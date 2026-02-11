Home FollonicaLa Lega commemora le vittime delle foibe: inaugurata una panchina in memoria di Norma Cossetto
La Lega commemora le vittime delle foibe: inaugurata una panchina in memoria di Norma Cossetto

Cerimonia a Follonica

di Redazione
di Redazione

Follonica (Grosseto). L’11 febbraio, si è concluso l’iter amministrativo avviato dalla Lega di Follonica e dal segretario Alessandro Berardi con l’inaugurazione della panchina dedicata a Norma Cossetto.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di lasciare nella città un segno permanente di memoria e rispetto verso le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata – si legge in una nota del partito -. Con questo intervento, la città di Follonica intende onorare una delle pagine più dolorose della storia del Novecento italiano, offrendo ai cittadini un luogo di riflessione permanente”.

“Abbiamo voluto lasciare un segno che sia, prima di tutto, un atto di rispetto e di giustizia – dichiara il segretario Alessandro Berardi -. Il nostro obiettivo era tracciare un percorso che non si esaurisse nel rito di una ricorrenza, ma che diventasse parte integrante della quotidianità di Follonica. Una città che dimentica è una città senza futuro; con questo segno permanente, noi scegliamo di ricordare.”

