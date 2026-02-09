Giorno del Ricordo, Rossi: “Memoria, verità e rispetto per le vittime delle foibe”

Grosseto. “Il 10 febbraio rappresenta una data di fondamentale importanza per la memoria nazionale. Con la legge n. 92 del 2004, lo Stato italiano ha finalmente riconosciuto e istituzionalizzato il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe, all’esodo giuliano-dalmata e alle drammatiche vicende del confine orientale”.

E’ quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, in occasione della commemorazione ufficiale.

“Per troppo tempo – sottolinea Rossi – queste tragedie sono state ignorate, minimizzate o, peggio, rimosse dalla coscienza collettiva del Paese. Uomini, donne e bambini, colpiti solo perché italiani, furono vittime di una violenza cieca e ideologica che ha lasciato ferite profonde nella nostra storia. Dal 2004, finalmente, anche queste inermi vittime dell’odio comunista hanno ottenuto il dovuto riconoscimento e una memoria condivisa da tutta la Nazione”.

“Il Giorno del Ricordo – evidenzia il deputato di Fratelli d’Italia – non è una ricorrenza di parte, ma un momento di riflessione che chiama tutti gli italiani, al di là delle appartenenze politiche, a confrontarsi con una pagina dolorosa della storia del Novecento”

“Ricordare – afferma Rossi – significa affermare il valore della verità storica, rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie e ribadire con forza che simili atrocità non devono mai più ripetersi. La memoria non è vendetta, ma consapevolezza ed è uno strumento essenziale per costruire una società fondata sul rispetto, sulla dignità umana e sulla convivenza pacifica. Difendere il Giorno del Ricordo significa contrastare ogni tentativo di negazionismo o relativismo storico”.

“Continueremo a impegnarci affinché questa ricorrenza venga onorata nelle istituzioni, nelle scuole e nei luoghi della formazione, perché solo attraverso la conoscenza e il ricordo possiamo garantire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere il passato e costruire un futuro libero dall’odio e dalla violenza”, conclude Fabrizio Rossi.