Interruzione energia elettrica: le scuole elementari e medie resteranno chiuse

Capalbio (Grosseto). A seguito dell’intervento di E-distribuzione che interromperà l’energia elettrica in alcune vie di Capalbio capoluogo, il sindaco ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività didattica delle scuole primaria e secondaria di primo grado in via Giovanni Pascoli per domani, mercoledì 11 febbraio, al fine di evitare disagi agli studenti, al corpo docenti e al personale scolastico.

L’interruzione elettrica, che riguarderà solamente i clienti alimentati in bassa tensione, interesserà le vie Giacomo Puccini, Nuova, Renato Fucini, Circonvallazione, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, piazza della Provvidenza e località Acquasalsa.

Dato che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, è sconsigliato utilizzare gli ascensori.