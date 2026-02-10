Referendum sulla riforma della giustizia: Liberi e Forte organizza un incontro

Grosseto. Come Don Luigi Sturzo, più di un secolo fa, fece appello “a tutti gli uomini liberi e forti che senza pregiudizi né preconcetti, propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà”, anche l’associazione culturale Liberi e Forti Grosseto propone a tutte le cittadine e i cittadini di Grosseto un’occasione per farsi un’idea su cosa votare al referendum sulla riforma della giustizia in Italia.

Giovedì 12 febbraio, alle 17.00, infatti, nella Sala Pegaso all’interno di Palazzo Aldobrandeschi in piazza Dante Alighieri 35, prenderà vita un dibattito sul quesito referendario, che sarà presentato dal presidente dell’associazione Luca Angelini e che verrà introdotto dall’avvocato Alessandro Oneto, presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto.

Verranno quindi affrontati i vari aspetti e le varie motivazioni del Si e del No attraverso gli interventi della senatrice Francesca Scopelliti, presidente del comitato dei cittadini per il si, e dell’avvocato Christian Sensi, coordinatore del comitato degli avvocati per il no, che saranno moderati da Emanuel Cerciello, socio fondatore di Liberi e Forti Grosseto.