Giorno del Ricordo, il Blocco Studentesco “Rilanciare la battaglia culturale sul confine orientale”

Grosseto. Come ogni anno, in occasione del Giorno del Ricordo, il Blocco Studentesco scende in campo per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano‑dalmata.

“Il 2026 segna però un passaggio ulteriore: non solo ricordare, ma riportare al centro ciò che è stato reciso con la forza e che una certa cultura continua a dissolvere nella nebbia delle ‘complessità’ – si legge in una nota del Blocco Studentesco -. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva normalizzazione del 10 febbraio: cerimonie istituzionali, corone, discorsi ufficiali. Parallelamente, però, si è intensificata l’opera di storici militanti, accademici ideologizzati e opinionisti di area antifascista che tentano di ridimensionare la portata del dramma. Il loro obiettivo è chiaro: trasformare una tragedia nazionale in un episodio ‘di confine’, ‘reciproco’, ‘contestualizzato’. Il messaggio ricorrente è sempre lo stesso: quelle terre non sarebbero mai state italiane”.

“Difendere la continuità storica italiana in Istria e Dalmazia”

“È su questo terreno che si gioca oggi la battaglia culturale – prosegue il comunicato -. Negare la continuità storica dell’elemento italiano in Istria e Dalmazia significa rendere più facile negare tutto il resto: le foibe, l’esodo, la pulizia etnica, la persecuzione di chi aveva una sola colpa, essere italiano in territori che per secoli hanno guardato a Roma e a Venezia prima che alla Jugoslavia di Tito. Dall’eredità romana, come testimonia l’iscrizione ‘Haec est Italia Diis sacra’, rinvenuta a Fiume, alle città sorte e sviluppate sotto Venezia, dalla cultura urbana adriatica alla presenza linguistica, amministrativa e civile italiana fino al Novecento, quella continuità non è un’invenzione romantica, ma un dato storico. Oggi viene relativizzato perché scomodo. Se si accetta la narrazione secondo cui quelle terre ‘non sono mai state italiane’, allora gli infoibati diventano un dettaglio, gli esuli un effetto collaterale, la perdita territoriale una semplice ridefinizione di confini”.

“Una frattura storica che non può essere riscritta”

“Il Blocco Studentesco rifiuta questa lettura decostruzionista. Le foibe e l’esodo non rappresentano solo una tragedia umana, ma una frattura geopolitica e storica che ha interrotto artificialmente una presenza plurisecolare e cancellato un’identità millenaria – prosegue il comunicato -. Ricordare significa difendere la verità storica contro chi la piega a esigenze politiche, contro chi trasforma le vittime in note a piè di pagina e contro chi, ancora oggi, nelle scuole e nelle università, tenta di imporre una memoria a metà”.

“Una memoria attiva, non rituale”

“La nostra sarà sempre una memoria attiva e militante: conferenze, presidi, materiali informativi, presenza negli istituti. È necessario rompere il muro di riduzionismo e negazione che continua a circondare il confine orientale – termina la nota -. Un popolo che accetta che la propria storia venga amputata finirà per accettare di essere messo ai margini anche nel presente. Per questo il Blocco Studentesco continuerà a difendere, nelle scuole e nelle piazze, la verità storica e la dignità degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia”.