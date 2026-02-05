Ospedale Misericordia: un nuovo strumento per la diagnosi di asma e allergie nei bambini

Grosseto. L’ospedale Misericordia di Grosseto ha ricevuto una donazione destinata agli ambulatori di Pediatria e Neonatologia.

Confartigianato Imprese Grosseto ha deciso anche per il 2026 di sostenere la sanità pubblica attraverso la fornitura di uno spirometro.

Si tratta di uno strumento diagnostico utile per la valutazione della funzionalità polmonare e per la diagnosi delle principali patologie respiratorie, a supporto dell’attività clinica e della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti più piccoli. La donazione raddoppia la risposta che gli ambulatori pediatrici riescono a fornire alla comunità locale.

«Nell’ambulatorio allergologico pediatrico – dichiara la direttrice del reparto, Susanna Falorni – questo strumento sarà utile per la diagnosi e il monitoraggio dell’asma. La prevalenza delle malattie allergiche e dell’asma in età pediatrica è in continuo aumento e anche le richieste di valutazione allergologica per problematiche respiratorie sono cresciute notevolmente. Per far fronte a questo aumento, abbiamo ampliato il servizio, che attualmente viene svolto dalla dottoressa Caterina Pagano e da altre due colleghe dell’équipe».

«Questa donazione – commenta Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Grosseto – nasce dalla volontà di sostenere in modo mirato i servizi sanitari del territorio, investendo in strumenti che migliorano la prevenzione e la capacità diagnostica. Lo spirometro rappresenta un supporto importante per l’attività clinica quotidiana e per l’individuazione precoce delle patologie respiratorie, con benefici concreti per i pazienti e per il lavoro del personale sanitario. Confartigianato, oltre a essere un’associazione di categoria, svolge da sempre un ruolo attivo come attore sociale nel territorio in cui opera, condividendone i valori, le esigenze e le responsabilità. Viviamo questo territorio ogni giorno e sentiamo il dovere di contribuire alla sua crescita e al suo benessere, anche attraverso iniziative di solidarietà e donazioni come questa, a sostegno dei servizi fondamentali per la comunità».

Alla cerimonia di donazione erano presenti le componenti medico, infermieristiche e il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro, che si è complimentato con Confartigianato Grosseto e con tutte le professioniste quotidianamente impegnate nel reparto.