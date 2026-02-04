Home Colline del Fiora“Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti”: lo spettacolo in scena al Teatro Salvini
“Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti”: lo spettacolo in scena al Teatro Salvini

L'iniziativa è in programma domenica 8 febbraio

Pitigliano (Grosseto). Prosegue al Teatro Salvini di Pitigliano la stagione teatrale “Connessioni” con il terzo appuntamento in cartellone, in programma domenica 8 febbraio alle 18.00. In scena arriva “Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti”, uno spettacolo brillante e travolgente che gioca con la letteratura, il teatro e l’ironia.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, ispirato all’idea originale di Reed Martin e Austin Tichenor, propone una sfida tanto ambiziosa quanto esilarante: raccontare, attraversare e condensare la storia della grande letteratura mondiale in soli 90 minuti. Un’impresa impossibile che diventa il motore di una messinscena ritmata, intelligente e sorprendente.

Attraverso una successione incalzante di scene, citazioni e ribaltamenti comici, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio che va dai classici della letteratura antica ai grandi romanzi moderni, passando per Shakespeare, Dante, Cervantes e molti altri. Il risultato è un omaggio ironico e affettuoso al potere delle storie, alla lettura e alla capacità del teatro di reinventare i linguaggi culturali.

“Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti” è uno spettacolo che riesce a parlare a pubblici diversi: agli appassionati di letteratura, agli spettatori curiosi e anche a chi si avvicina al teatro con leggerezza, grazie a un linguaggio immediato, dinamico e fortemente comunicativo.

La stagione teatrale “Connessioni” è promossa con il contributo del Comune di Pitigliano, in collaborazione con il Centro culturale Fortezza Orsini Aps, ed è organizzata da AdArte Spettacoli.

È inoltre prevista una replica mattutina per le scuole nella giornata di lunedì 9 febbraio, a conferma dell’attenzione della rassegna verso il pubblico più giovane e il dialogo tra teatro e formazione.

L’ultimo spettacolo della stagione teatrale, “Scoop (Donna Sapiens)”, con Giobbe Covatta, è in programma sabato 7 marzo, alle 21.

