Palestra della scuola: il Comune pubblica un avviso per l’affidamento dei lavori

L’avviso è rivolto alle imprese in possesso dei requisiti richiesti

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha pubblicato un avviso di consultazione finalizzato a raccogliere le candidature degli operatori economici interessati a essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di costruzione della palestra a servizio del plesso scolastico di via Lelli a Scarlino Scalo. Si tratta nello specifico del secondo lotto dell’intervento, relativo al completamento degli spogliatoi a servizio dello spazio.

L’avviso è rivolto alle imprese in possesso dei requisiti richiesti e ha l’obiettivo di individuare gli operatori da coinvolgere nella fase successiva della procedura.

La consultazione rimarrà pubblicata fino a martedì 17 febbraio 2026. Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini indicati nell’avviso online: tutta la documentazione è disponibile infatti all’Albo pretorio del Comune di Scarlino, nella sezione “Avvisi di gara”.

