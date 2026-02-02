“Scelto da Noi”: aperte le iscrizioni al premio letterario nazionale

Massa Marittima (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni alla 33^ edizione del premio letterario nazionale “Scelto da noi”, promosso dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la biblioteca comunale “Gaetano Badii” e l’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”. La particolarità di questo storico concorso dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza è il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse nella scelta del vincitore.

Il concorso si articola in tre sezioni: Junior (3–5 anni), destinata alla scuola dell’infanzia; Young (9–11 anni), destinata alla scuola primaria; Teen (12–14 anni), destinata alla scuola secondaria di primo grado. La partecipazione è gratuita.

Le opere dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2026 alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima. A settembre 2026 verranno selezionati i libri finalisti per ciascuna sezione, che saranno poi letti e votati dagli studenti coinvolti nel progetto.

La proclamazione dei libri vincitori è prevista per il 30 aprile 2027 e le premiazioni si svolgeranno a maggio 2027 a Massa Marittima, con incontri tra gli autori e le classi partecipanti. Ai vincitori sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 1.000 euro per la partecipazione agli incontri di premiazione.

“Il premio letterario ‘Scelto da Noi’ è un progetto di cui il Comune di Massa Marittima va particolarmente fiero – commenta il sindaco Irene Marconi – perché mette al centro i bambini e i ragazzi come lettori consapevoli e protagonisti attivi del concorso. Da oltre trent’anni questo premio rappresenta un investimento sull’educazione, sulla crescita critica delle nuove generazioni e sul valore della lettura come strumento di conoscenza, dialogo e inclusione. Attraverso l’impegno della Biblioteca comunale e dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, anno dopo anno, questa esperienza è cresciuta coinvolgendo migliaia di giovanissimi lettori.”

Informazioni: tel. 0566.906290/93- 335.7501826. e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it (lunedì, martedì e venerdì, dalle 14 alle 19; mercoledì e sabato, dalle 9 alle 13).

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/vivere/Premio-letterario–Scelto-da-noi-.html