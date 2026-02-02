Pro loco, l’allarme del presidente: “Mancati contributi dal Comune, personale a rischio licenziamento”

Isola del Giglio (Grosseto). La Pro Loco Isola del Giglio esprime “profondo disappunto e forte preoccupazione per il persistente ritardo nell’erogazione dei contributi comunali già previsti e formalmente assegnati all’associazione, relativi a richieste formulate anche su indicazione verbale degli amministratori comunali”.

“Il mancato trasferimento delle risorse sta generando gravi difficoltà finanziarie, compromettendo la normale gestione delle attività associative e mettendo seriamente a rischio la continuità dei rapporti di lavoro con i dipendenti della Pro Loco – dichiara il presidente dell’associazione Alessandro Centurioni -. In assenza di un tempestivo riscontro e della liquidazione delle somme dovute, l’associazione potrebbe trovarsi, suo malgrado, nella condizione di dover valutare il licenziamento del personale, con conseguenze rilevanti sotto il profilo sociale e occupazionale. La situazione di criticità si riflette inoltre nei rapporti con i fornitori, che non riescono a essere pagati con regolarità, aggravando ulteriormente il quadro economico complessivo”.

“La Pro Loco di Isola del Giglio ricorda il ruolo fondamentale che svolge quotidianamente nella promozione turistica, culturale e sociale del territorio, operando spesso in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e supplendo, di fatto, a funzioni di interesse pubblico. Tra le numerose attività svolte si annoverano la manutenzione della sentieristica, la cura quotidiana del decoro dei centri abitati, realizzata in sinergia con altre associazioni locali, e la gestione annuale dell’ufficio informazioni turistiche – continua Centurioni –. Proprio quest’ultimo servizio è oggi seriamente a rischio: da tempo, e ripetutamente, sono state segnalate all’amministrazione competente le gravi criticità strutturali dei locali (nella foto, ndr), in particolare le condizioni disastrose del soffitto, con perdite che necessitano di un intervento urgente. L’assenza di risposte concrete potrebbe compromettere l’apertura del servizio così come previsto dalla convenzione”.

“Il protrarsi di questa situazione non è più sostenibile – termina Centurioni –. La Pro Loco di Isola del Giglio chiede pertanto un urgente intervento dell’amministrazione comunale affinché venga definita con rapidità la tempistica di erogazione dei contributi dovuti e si possa evitare che le attività indispensabili dell’associazione, alla vigilia della nuova stagione, vengano compromesse, dopo numerose e reiterate richieste scritte rimaste senza riscontro”.