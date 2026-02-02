“Stand Up Classic”: Paolo Rossi in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 6 febbraio, alle 21.15, il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo ospita Paolo Rossi con lo spettacolo “Stand Up Classic”, nell’ambito della stagione teatrale curata dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Lo spettacolo

Accompagnato alla chitarra da Emanuele Dell’Aquila, Paolo Rossi dà vita a un incontro sorprendente tra i grandi classici della letteratura e la standup comedy. Omero, Shakespeare, Orazio e altri autori fondamentali della tradizione occidentale vengono attraversati, smontati e reinventati in un monologo ironico e pungente, che mette in dialogo i testi del passato con le contraddizioni e le urgenze del presente.

Tra improvvisazioni, letture, riflessioni e collegamenti inaspettati, Rossi costruisce uno spettacolo vivo e sempre diverso, in cui attraverso la comicità i classici tornano a parlare al pubblico di oggi con una forza nuova e attualissima.

“Stand Up Classic” è un appuntamento imperdibile per chi ama la letteratura, il teatro e la comicità intelligente, capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo.

Biglietti

Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Prenotazione biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007