“Orizzonte libero”, presentata la rassegna di teatro e musica: il programma completo

Boccheggiano (Grosseto). Un teatro gremito in ogni ordine di posto ha tenuto a battesimo, sabato 31 gennaio, la presentazione del cartellone della terza edizione di “Orizzonte libero”, la rassegna di teatro e musica che trasformerà il teatro comunale di Boccheggiano in un polo culturale e comunitario dal 7 marzo al 30 maggio.

Il progetto, nato dalla passione delle associazioni locali “4 Gatti” e “La Combriccola” con il sostegno del Comune di Montieri, si conferma come un’idea di gestione teatrale aperta e viva, concepita come spazio di incontro, formazione e crescita per l’intero territorio.

Il programma

La rassegna si articolerà in sette serate.

Il versante musicale proporrà tre viaggi nelle discografie d’autore: si parte il 21 marzo con l’omaggio a Francesco De Gregori in “E qualcosa rimane”, presentato da Filippo “Rootman” Fratangeli e Paolo Mari, per proseguire il 18 aprile con l’energia della Tribù Nomade, tribute band ufficiale dei Nomadi, e concludere il 16 maggio con le musiche di Lucio Battisti proposte dai Divi Tardivi (formazione composta da cinque musicisti del territorio)

Ricca e variegata anche la sezione teatrale, che spazia dal teatro classico alla commedia contemporanea.

In scena il 7 marzo “La Locandiera” di Goldoni, interpretata da “La Compagnia del Bosco”, seguiranno il 4 aprile il talento di Anna Meacci, nota attrice comica di tv e teatro con “Volevo fare la dj” (in collaborazione con Officine Papage), e il 2 maggio la satira di Dario Fo con “La Marcolfa”, messa in scena da “La Prova generale”, compagnia amatoriale di Ribolla. Infine, in chiusura il 30 maggio ci sarà “La Combriccola” a portare in scena una commedia in due atti dal titolo “Quando il destino si diverte”.

“Orizzonte Libero” è un invito a guardare oltre, a condividere, a vivere il teatro e la musica come strumenti di comunità.

Informazioni e prenotazioni

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera, con inizio fissato per le 21.15.

Le prenotazioni sono aperte all’indirizzo e-mail associazione4gatti@gmail.com o ai seguenti contatti anche Whatsapp, come da cartellone: