Campo di polo: al via i lavori per la Club House

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato la variante al Piano attuativo di iniziativa privata relativa al campo di polo di Punta Ala.

Si tratta di una variante semplificata che prevede la traslazione, di circa 35 metri rispetto alla posizione iniziale prevista nel Piano attuativo, del manufatto da adibire a Club House. Il Piano attuativo, approvato nel 2022, prevede infatti la realizzazione di locali destinati ad iniziative di supporto all’attività sportiva, quali la scuderia, i locali di servizio ed un bar/Club House, che oggi può essere accorpata alle scuderie senza variazione di superficie edificabile e di volume, non comportando modifiche al perimetro del piano approvato e quindi esente da parere della Conferenza paesaggistica risultando conforme agli strumenti di pianificazione vigenti.

«Il campo di polo – sottolinea il sindaco Elena Nappi – è uno dei volani dell’economia di Punta Ala, in particolar modo di quel turismo sportivo che da tanti anni questa amministrazione promuove ed incentiva. Con l’approvazione di questa variante possiamo consentire all’attività del polo di iniziare i lavori immediatamente, nel periodo invernale, permettendo così di essere attivi e operativi per la prossima stagione estiva. È senza dubbio un atto importante ed è per questo motivo che abbiamo dedicato un Consiglio comunale all’approvazione di questo unico punto. Tutti i punti sono importanti quando devono andare in Consiglio, lo abbiamo fatto per tutte le attività che negli anni ne hanno avuto bisogno ed anche in questo caso ci siamo sentiti in dovere, trattandosi di un’attività turistico ricreativa di fondamentale importanza per lo sviluppo, la promozione e l’incentivazione della vita di Punta Ala, di intervenire quanto prima per permettere di guadagnare tempo ai grandi investimenti da realizzare. Ringraziamo gli imprenditori illuminati e coraggiosi che oggi decidono di investire sul nostro territorio».