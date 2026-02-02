Home AmbienteNuova fase fredda e cambiamenti climatici: se ne parla in una conferenza
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

Nuova fase fredda e cambiamenti climatici: se ne parla in una conferenza

Iniziativa all'osservatorio astronomico di Roselle

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Grosseto. Venerdì 6 febbraio l’osservatorio astronomico e meteorologico di Roselle aprirà al pubblico alle 21.30, l’argomento di questo appuntamento rivedrà come protagonista la geofisica con una conferenza dal titolo “L’interazione tra la corrente a getto e l’astronomia, causa della nuova fase fredda e dei cambiamenti climatici naturali”.

Nell’immaginario collettivo e ad a volte anche in quello accademico si dimentica che il pianeta Terra sia un corpo celeste come tutti gli altri, di conseguenza sottoposto anch’esso ai fenomeni astronomici ed astrofisici.

L’appuntamento era stato rinviato per allerta meteo e verrà riproposto venerdì prossimo.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Grande nebulosa di Orione, del pianeta Giove ed altri oggetti.

Il relatore sarà Roberto Madrigali, formatosi in Meteorologia all’Aeronautica Militare e autore di una ricerca innovativa  dal titolo “Dinamica dell’atmosfera ed interazione con le forze mareali lunari”, pubblicata dall’Università la Sapienza di Roma. Ha pubblicato un libro divulgativo con aggiornamento, dal titolo “Il futuro della Terra è scritto nella luna”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Pro loco, l’allarme del presidente: “Mancati contributi dal...

“#Soundscape”: lo spettacolo di danza in scena nell’ex...

“Passo dopo passo per la pace e per...

L’esametro di Omero: se ne parla in una...

“Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”: Arturo Marzano...

Sanità, sociale, lavoro: confronto con la Asl e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: