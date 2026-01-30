Malfunzionamenti all’impianto elettrico: chiusa temporaneamente la piscina

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha disposto la chiusura temporanea della piscina di via dei Barberi, a Grosseto.
La decisione è stata presa ieri dall’Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico dell’Ente dopo le segnalazioni arrivare in merito ai malfunzionamenti dell’impianto elettrico.
Questa mattina, si svolgerà un ulteriore sopralluogo tecnico con l’obiettivo di eseguire verifiche approfondite sullo stato degli impianti e a valutare l’entità degli interventi necessari per garantire la piena sicurezza degli utenti e degli operatori della struttura.
Foto di repertorio