Home AttualitàMalfunzionamenti all’impianto elettrico: chiusa temporaneamente la piscina
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Malfunzionamenti all’impianto elettrico: chiusa temporaneamente la piscina

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha disposto la chiusura temporanea della piscina di via dei Barberi, a Grosseto.

La decisione è stata presa ieri dall’Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico dell’Ente dopo le segnalazioni arrivare in merito ai malfunzionamenti dell’impianto elettrico.

Questa mattina, si svolgerà un ulteriore sopralluogo tecnico con l’obiettivo di eseguire verifiche approfondite sullo stato degli impianti e a valutare l’entità degli interventi necessari per garantire la piena sicurezza degli utenti e degli operatori della struttura.

Foto di repertorio

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto...

Beni culturali, Rossi: “Dal Governo finanziamenti per Cavallerizza...

Emergenza abitativa: avviso del Comune per la ricerca...

Taglio degli alberi, l’Ordine degli agronomi: “Nostre dichiarazioni...

Agricoltura, Coldiretti: “Recuperati 10 miliardi dalla Pac, salva...

Relazioni internazionali: il Comune in visita all’Istituto giapponese...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: