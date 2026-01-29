Arrivo del Re e delle reginette e prima sfilata: nel weekend il Carnevale torna a Follonica

Follonica (Grosseto). Inizia ufficialmente nel week end la 59a edizione del Carnevale di Follonica: un mese di corsi mascherati, iniziative culturali e sportive, mostre ed eventi che accompagneranno la città del golfo

Come ormai da tradizione, il primo appuntamento è fissato per sabato pomeriggio con l’arrivo di Re Carnevale, il discorso di insediamento e la consegna al sovrano del buonumore, da parte del sindaco Matteo Buoncristiani, delle chiavi della città.

Quest’anno l’associazione Carnevale di Follonica, assieme ai rioni, ha voluto cambiare il format dell’arrivo del re e delle reginette dei rioni che, grazie alla collaborazione di Roberto Righetti e di altri amici appassionati di vetture d’epoca, cambierà completamente rispetto al passato: le sette miss dei rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova verranno prelevate ognuna da un’auto scoperta nel proprio rione per poi ritrovarsi nel piazzale del palazzo comunale ed iniziare un corteo per le vie della città.

Re Carnevale sarà a bordo di un mezzo d’epoca di Righetti, la carovana toccherà poi piazza a Mare alle 16.30, dove verrà issata la bandiera del Carnevale di Follonica alla presenza della banda cittadina “G. Puccini” ,per poi concludere il suo viaggio in piazza Sivieri per il consueto discorso del Re.

Per vedere invece il carro vero e proprio che ospiterà il sovrano mascherato, bisognerà attendere domenica pomeriggio: il carro infatti è stato realizzato dal rione Chiesa, che quest’anno non partecipa in concorso alle sfilate, ancora impossibilitato dopo l’incendio del capannone dello scorso anno, ma che sul proprio pianale ha realizzato la scenografia che ospiterà il Re.

Domenica tutti in piazza per il primo corso mascherato, che prenderà il via alle 14.30 nel circuito del lungomare Italia: sfileranno i carri “Leggere ti fa viaggiare” del rione Capannino, “Where is my mind?” del rione Cassarello, “I want it all” del rione 167 ovest, “Una nessuna centomila” del rione Centro, “Ohana” del rione Pratoranieri, “Gli spiriti dell’isola di Irlanda” del rione Senzuno e “Il ritmo nel cuore” del rione Zona Nuova.

Le casse apriranno alle 11.30 (ingresso 7 euro a partire dagli 8 anni) e saranno posizionate in via Roma, in piazza del Popolo e in via Palermo, staccate dagli ingressi veri e propri al circuito; per tutta la settimana sono inoltre attivi i punti di prevendita box office allo Iat in via Roma, al MeQ in piazza del mercato, all’agenzia Travel Today in via Colombo e al Bricolarge in via Aurelia, oltre che la vendita on line sul sito www.carnevaledifollonica.it (7 euro + 1 euro diritto di prevendita con servizio saltafila).

Con il biglietto del Carnevale sarà possibile accedere a numerosi sconti e agevolazioni con musei, istituzioni, parchi, ristoranti di Follonica. L’elenco delle convenzioni è disponibile alla pagina https://www.carnevaledifollonica.it/convenzioni/.

Domenica aprirà anche uno degli eventi collaterali del Carnevale di Follonica, ovvero la mostra dei pittori nella sede dell’ex casello idraulico in via Roma, che rimarrà in allestimento fino al 6 febbraio.

Rinviata invece per le avverse condizioni marine la 36a Coppa Carnevale di pesca subacquea memorial Biagetti, organizzata dal gruppo sub della Lni in viale Italia a Pratoranieri, che verrà effettuata domenica mattina 8 febbraio.