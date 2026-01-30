“Il tumore della tiroide”: nuovo appuntamento con i “Salotti della Salute” della Lilt

Grosseto. Come ogni anno, nel mese di febbraio, e più precisamente il 4, si celebra la Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day) promossa dall’Unione per il controllo internazionale del cancro – Union for international cancer control (Uicc) e sostenuta dalla Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

In Italia nel 2025 si conferma un quadro stabile sul fronte delle nuove diagnosi di cancro: circa 390mila casi stimati, in linea con l’anno precedente. A cambiare, però, è lo scenario complessivo. La mortalità oncologica continua a diminuire con dati migliori della media europea e cresce l’adesione agli screening oncologici.

Diffondere la cultura della prevenzione è da sempre uno dei compiti fondamentali della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori. Un impegno che Lilt Grosseto porta avanti attraverso numerose iniziative sul territorio, rivolte alla cittadinanza e realizzate in collaborazione con enti, associazioni , istituzioni e realtà locali.

I “Salotti della Salute” – ciclo di incontri per informare, sensibilizzare e creare consapevolezza sui temi della prevenzione oncologica – offrono momenti di confronto diretto con medici e specialisti in un clima accessibile e partecipato.

Celebrare la Giornata mondiale contro il cancro è un’occasione per ricordare l’importanza della lotta contro questa malattia ed il contributo che può dare ognuno di noi per sconfiggerla; mercoledì 4 febbraio, alle 17.30, nella sala Marraccini della Banca Tema, in corso Carducci 14 a Grosseto, si parlerà del tumore alla tiroide con il medico specialista della Lilt Grosseto, il dottor Massimo Tosti Balducci.

Le regole da osservare

Il cancro è la seconda causa di morte in tutto il mondo, contribuendo in modo sostanziale alla spesa sanitaria globale. Oltre 9 milioni di persone muoiono ogni anno, nonostante almeno un terzo dei tumori comuni si possano ormai prevenire.

Fondamentale diventa formare la cultura della prevenzione, che parte da un corretto stile di vita e prosegue con il sottoporsi periodicamente a screening di controllo.

Ecco alcune semplici regole da seguire basate su evidenze scientifiche che possono ridurre i fattori di rischio di sviluppare alcune forme di tumore:

non fumare;

adottare un’alimentazione sana ed equilibrata;

ricordare che l’allattamento al seno riduce il rischio di tumore per la mamma;

far vaccinare i figli contro l’Hpv e l’epatite B;

evitare un’eccessiva esposizione al sole e applicare protezioni solari prima di esporti;

seguire scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggersi dall’esposizione ad agenti cancerogeni;

praticare attività fisica regolarmente;

ridurre o evitare il consumo di alcolici;

aderire ai programmi di screening oncologici.

L’iniziativa “Salotti della Salute” 2026 gode del patrocinio di: Asl Toscana Sud Est , Coeso – Società della Salute, Ordine deimMedici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, Ordine delle professioni infermieristiche, Avis, Fap Acli, Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Grosseto, Tosco Service.

La Lilt Aps-Ets, sede di Grosseto, è una delle 106 provincie operanti in Italia con oltre 400 ambulatori, a fianco della sanità pubblica, ed è l’associazione di volontariato punto di riferimento nella promozione della prevenzione contro il tumore e della salute sul territorio.