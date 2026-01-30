Home CronacaAnziana non risponde al telefono: i Vigili del Fuoco entrano in casa e la soccorrono
Anziana non risponde al telefono: i Vigili del Fuoco entrano in casa e la soccorrono

La vicenda è accaduta a Marina di Grosseto

di Redazione
Marina di Grosseto (Grosseto). Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in via Silvio Pellico, a Marina di Grosseto, per un intervento di apertura di un appartamento.

L’allarme è stato lanciato dai familiari di un’anziana di 81 anni che non rispondeva alle chiamate. La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, ha operato con l’ausilio dell’autoscala, raggiungendo la terrazza dell’abitazione e accedendo all’interno mediante la rottura di un vetro.

L’intervento ha consentito al personale sanitario del 118 di entrare nell’appartamento e prestare soccorso alla donna, successivamente trasportata all’ospedale di Grosseto per gli accertamenti e le cure del caso.

