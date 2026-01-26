Torna la “Festa dei Musei”: ingresso gratuito nelle 22 strutture della provincia di Grosseto

Home Cultura & SpettacoliTorna la “Festa dei Musei”: ingresso gratuito nelle 22 strutture della provincia di Grosseto
In programma eventi, incontri, laboratori e visite guidate

In programma eventi, incontri, laboratori e visite guidate

Grosseto. Secondo appuntamento con i musei ad ingresso gratuito in provincia di Grosseto domenica 1° febbraio, grazie alla quarta edizione della “Festa dei Musei” organizzata dal Sistema Musei di Maremma.

Sono 22 i musei aperti per l’occasione, che vanno da quelli archeologici, ai musei minerari, dedicati all’arte medievale, moderna e contemporanea fino ai musei naturalistici distribuiti in tutto il territorio provinciale (Colline Metallifere, area grossetana, Amiata, Colline dell’Albegna e del tufo). In programma visite guidate, mostre, laboratori didattici, incontri e aperture straordinarie.

L’elenco dei musei aperti gratis e gli eventi previsti si possono consultare sul sito www.museidimaremma.it. L’obiettivo è quello di offrire musei vivaci e aperti al pubblico, soprattutto quello locale, in un periodo fuori dalla stagione turistica, seguendo l’esempio dei musei statali con i musei gratuiti tutte le prime domeniche del mese.

Il “Passaporto della Cultura”

Insieme ai musei aperti gratuitamente, c’è anche il “Passaporto della Cultura”, valido fino al 6 aprile, per diffondere la conoscenza dei musei. Capofila dell’iniziativa, anche questa del tutto gratuita, è il Polo culturale Le Clarisse di Grosseto. Nei musei aderenti (l’elenco sempre sul sito www.museidimaremma.it) verrà distribuito al pubblico un vero e proprio passaporto cartaceo composto, all’interno, da una mappa topografica, che indica i luoghi (chiamati dogane) dove verranno gratuitamente distribuiti e timbrati i passaporti, e uno spazio articolato in caselle dove apporre i timbri dei musei visitati.

I visitatori dovranno completare tutto il passaporto, con i timbri previsti, entro il 6 aprile e riconsegnarli all’ultima struttura che visitano, dove riceveranno un piccolo premio che consisterà in libri, cataloghi, buoni per un accesso gratuito o scontato al museo, piccoli gadget.

Tutti i passaporti parteciperanno poi a un’estrazione pubblica finale il 23 aprile alle 17 al Polo culturale Le Clarisse. In premio abbonamenti o biglietti teatrali, opere d’arte, corsi di musica o di fotografia e arte, abbonamenti di accesso gratuito ai musei e visite guidate. I premi non sono nominali ma possono anche essere regalati.

