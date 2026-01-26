“Sonata per tubi”: lo spettacolo di circo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Venerdì 30 gennaio, alle 21.15, e in replica in matineé per i ragazzi alle 10.00, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo andrà in scena lo spettacolo “Sonata per tubi”.

Lo spettacolo

Musica inconsueta e circo inedito? E’ il circo dell’invenzione cantato e suonato dal vivo. “Sonata per tubi” è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Gli artisti circensi Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria portano in scena uno spettacolo di circo contemporaneo in cui trasformando oggetti e attrezzi impensabili in strumenti musicali, dando vita a sinfonie per tutti i gusti: da Rossini, Bach e Beethoven, fino ai Pink Floyd e ai Rolling Stones, passando per il jazz di Luis Armstrong.

Protagonista della narrazione una giovane adolescente in cerca del suo posto nel mondo. Canti polifonici a tre voci, danze e virtuosismi – musicali e circensi – creeranno uno spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta.

Informazioni e biglietti

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

Prenotazione dei biglietti tramite mail, all’indirizzo prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007.

Durata dello spettacolo: un’ora.

Per informazioni contattare il Museo Mubia al numero 335.1017368 o consultare le pagine Facebook e Instagram Mubia GeoMuseo delle Biancane o il sito internet www.mubia.it.