Venditori digitali e operatori del benessere: ecco i corsi gratuiti dedicati ai giovani

Grosseto. L’agenzia formativa Aforisma apre le sue porte con un doppio Open Day per presentare le nuove edizioni dei corsi IeFP triennali gratuiti organizzati per i giovani tra i 14 e i 18 anni che cercano un percorso alternativo per assolvere all’obbligo di istruzione scolastica e imparare un mestiere.

Un’opportunità per ridare fiducia e contrastare l’abbandono scolastico, un’importante occasione di formazione professionale che aiuta ragazze e ragazzi a costruire il proprio futuro, un’offerta didattica mirata per far sviluppare le capacità ed i talenti degli alunni, in un ambiente accogliente dove le competenze si imparano facendo e dove vengono stimolate le passioni personali.

I corsi e gli Open Day

Con la seconda edizione di ‘Digital Seller per il duale’ si imparano le tecniche digitali di ultima generazione nell’ambito del commercio e delle vendite: alle lezioni professionalizzanti tradizionali e di base come quelle su marketing, processi di vendita, operazioni di cassa, rifornimento delle aree vendita, inglese, si aggiungono insegnamenti sull’e-commerce. Un percorso che prevede anche laboratori e stage in aziende, al termine del quale viene rilascio l’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana per ‘Operatore ai servizi di vendita’. Appuntamento venerdì 30 gennaio alle 15 in via Topazio 5/A a Grosseto per conoscere la struttura e i docenti.

Seguirà lunedì 2 febbraio, sempre alle 15, in via Topazio 5/a Grosseto, l’Open Day si presentazione di ‘Oper.A. 8’, corso per ‘Operatore del benessere acconciatore’ giunto all’ottava edizione e che vede sbocchi occupazionali presso centri di estetica, saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali.

Per ogni corso sono 15 i posti disponibili, la partecipazione è interamente gratuita in quanto i corsi sono finanziati con le risorse dell’Attività 4.f.4 – “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” – Priorità 4 – “Occupazione giovanile” del Pr Fse+ Toscana 2021- 2027 e rientramp nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I corsi sono validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale.

È già possibile iscriversi: fino al 14 febbraio online sulla piattaforma “Unica” del Ministero dell’istruzione e del merito al link https://unica.istruzione.gov.it, oppure nella sede dell’agenzia.