Grosseto. Il peso dell’impresa balneare locale nella sostenibilità socioeconomica culturale di Grosseto.

È il tema dello studio commissionato dai Balneari della Maremma – Rete d’impresa per analizzare vari aspetti che interessano la comunità locale ed il suo turismo, dal lavoro al reddito allo sviluppo immobiliare al turismo balneare e non.

Lo studio verrà presentato venerdì 30 gennaio a partire dalle 15 all’hotel Terme Leopoldo II di Lorena a Marina di Grosseto.

Saranno presenti il presidente dei Balneari della Maremma grossetana, Simone Guerrini, il vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini, il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, Leonardo Marras, assessore regionale all’economia, oltre ad altre autorità.

Modererà l’incontro Andrea Biondi, direttore provinciale Confesercenti.

Il programma

Ore 15.15: avvio dei lavori. Modererà il direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi. Introduzione a cura del presidente dei Balneari della Maremma grossetana, Simone Guerrini.

Ore 15.30: saluti istituzionali di Bruno Ceccherini, vicesindaco di Grosseto, Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Leonardo Marras, assessore regionale all’economia.

Ore 15.45: “Il peso socioeconomico della piccola impresa balneare nell’economia locale”. Presentazione dello studio accademico commissionato dai Balneari della Maremma grossetana, a cura dell’Avvocato Cristina Pozzi e del professor Lucio Lanucara, docente all’University of New Mexico.

Ore 16.15: “Imprese balneari e tessuto sociale locale – Prospettive di consolidamento dei legami sociali fra impresa e territorio”, a cura di Simone Guerrini in qualità di presidente dei Balneari della Maremma grossetana – Rete d’impresa.

Ore 16.30: “Imprese di qualità, certificazioni presenti e future per le imprese balneari”, a cura di Gino Scateni referente della società Sgs, leader internazionale nella fornitura di servizi indipendenti di ispezione, verifica, analisi e certificazione di prodotti, servizi e sistemi.

Ore 16.45: interventi di Gianluca Ancarani, componente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti; Riccardo Megale, assessore al turismo del Comune di Grosseto; Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto; Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia con delega alle politiche del mare di Anci Toscana; Sandra Scarpellini, sindaco di Castagneto Carducci con delega al Demanio marittimo di Anci Toscana.

Ore 18: chiusura del convegno.

Obbligatoria la prenotazione dei posti, in considerazione della numerosa richiesta ricevuta fino ad oggi.