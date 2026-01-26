“Radical Chi? Dedicato a chi resiste”: lo spettacolo in scena al teatro comunale

Montieri (Grosseto). Sabato 31 gennaio, alle 21, al teatro comunale di Boccheggiano, è in programma la presentazione del cartellone teatrale della rassegna “Orizzonte libero”, organizzata da associazione 4 Gatti e La Combriccola, con il patrocinio del Comune di Montieri, a cui seguirà lo spettacolo teatrale “Radical Chi? Dedicato a chi resiste”, di Marco Bianciardi (nella foto), accompagnato da Valerio Nicosia all’arpa celtica.

Lo spettacolo

Marco racconta sessant’anni di storia d’Italia attraverso le vite vissute e gli aneddoti, spesso divertenti, degli abitanti di Boccheggiano, il paese dove è nato. Le storie della sua famiglia, il rapporto con il padre, la politica, e i mille personaggi di un mondo dove l’unica fonte di reddito è una miniera che, all’inizio degli anni Novanta, viene smantellata.

Attraverso le tante voci del paese di Boccheggiano il narratore e un’arpa celtica raccontano la fine di un mondo antico, non proprio idilliaco, ma ricco di sogni, speranze e ideali, che viene sconvolto prima dalla guerra e poi dal boom economico, per trasformarsi definitivamente in un’altra cosa

Ingresso libero su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 333.4417471 o 338.7621195.