“AAA cercasi luminoso SuperAttimo”: ancora un sold out per lo spettacolo dei fratelli Celata

Pitigliano (Grosseto). Ancora tutto esaurito al Teatro Boni di Acquapendente per “AAA cercasi luminoso SuperAttimo”, lo spettacolo interpretato dal pitiglianese Emilio Celata e scritto insieme alla sorella Elisa Celata e Sandro Nardi, che cura anche la regia. Uno spettacolo del 2024 che continua a registrare un’affluenza di pubblico straordinaria e che conferma un dato ormai evidente: il pubblico segue i Celata.

Da Pitigliano e dalla provincia di Grosseto, decine di spettatori hanno raggiunto Acquapendente per assistere allo spettacolo, a testimonianza di un legame profondo tra gli artisti e il loro territorio d’origine. Emilio ed Elisa Celata, fratello e sorella, sono oggi tra le realtà teatrali più riconoscibili della zona, capaci di portare il pubblico con sé anche oltre regione.

Determinante la collaborazione con Sandro Nardi, che da anni condivide con i Celata un percorso artistico ormai consolidato, fatto di scrittura originale, ironia surreale e uno sguardo teatrale fuori dagli schemi tradizionali che li sta portando in diversi teatri in tutta Italia.

Grande la soddisfazione del Teatro Boni, che, attraverso questo lavoro, prosegue il suo percorso nelle produzioni teatrali: il sold out di uno spettacolo “di casa” rappresenta un segnale forte e incoraggiante per il teatro e per il territorio.