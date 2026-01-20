Nido d’infanzia comunale, riaperte le iscrizioni: come presentare domanda

Home Colline del FioraNido d’infanzia comunale, riaperte le iscrizioni: come presentare domanda
Cinque i posti liberi: domande online entro il 15 febbraio 2026

di Redazione
Manciano (Grosseto). Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al nido d’infanzia comunale “La tana dei cuccioli” con sede nella frazione di Montemerano, per l’anno educativo 2025-2026.

La riapertura è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari residenti nel Comune di Manciano e riguarda l’assegnazione di cinque posti disponibili per bambini che, alla data del primo marzo 2026, abbiano compiuto almeno dodici mesi di età. L’avvio della frequenza è previsto a partire dalla stessa data.

Le domande possono essere presentate entro domenica 15 febbraio 2026, esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Manciano, con accesso tramite Spid o carta di identità elettronica. Al termine delle verifiche istruttorie da parte degli uffici competenti sarà pubblicata la graduatoria valida per l’anno educativo 2025-2026.

I requisiti

Per l’ammissione al servizio è necessario che il bambino o la bambina sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Nell’ambito della procedura di iscrizione dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla corretta attribuzione del punteggio, in particolare quella relativa alla situazione occupazionale dei genitori, agli orari di lavoro e alla distanza dal luogo di lavoro, oltre a eventuali certificazioni sanitarie o sociali.

L’avviso completo, insieme ai criteri di valutazione, ai punteggi e a tutta la documentazione necessaria, è pubblicato sul sito del Comune di Manciano.

