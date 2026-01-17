Home Cultura & Spettacoli“Liberi e Forti” nomina il nuovo consiglio direttivo: tutti i membri
“Liberi e Forti” nomina il nuovo consiglio direttivo: tutti i membri

Il consiglio ha eletto all'unanimità come presidente Luca Angelini

di Redazione
Grosseto. Venerdì 16 gennaio, a Grosseto, si è riunito il nuovo consiglio direttivo dell’associazione culturale “Liberi e Forti Grosseto”, per eleggere le proprie cariche statutarie quali il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Il consiglio ha eletto all’unanimità come presidente Luca Angelini (nella foto), come vicepresidente Anna Filpi, come segretario Salvatore Marsicano e come tesoriere Massimiliano De Chiara.

Il presidente neo eletto ha ringraziato tutti per la fiducia accordatagli e ha dichiarato che coordinerà il nuovo gruppo di lavoro in maniera appassionata e collegiale, assegnando quanto prima un ruolo operativo ad ogni membro del Direttivo.

Il consiglio direttivo dell’associazione è infatti composto da dieci membri; oltre a quelli già citati, ne fanno parte anche Emanuel Cerciello, Paolo Corridori, Carla Anita Guida, Alessandra Landi, Catiuscia Scoccati e Umberto Tripodi.

Il consiglio direttivo ha poi discusso la programmazione annuale delle attività, che verrà approvata dall’assemblea dei soci, come previsto dallo statuto.

